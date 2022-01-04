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Суд отказался выпустить из колонии экс-губернатора Коми Гайзера

Защите чиновника было отказано в просьбе заменить принудительными работами неотбытую часть наказания в колонии.

4 января, 17:45
<p>Вячеслав Гайзер. Фото © <a href="https://sledcom.ru/news/item/1108004/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Следственный комитет России</a></p>

Вячеслав Гайзер. Фото © Следственный комитет России

Межрайонный суд города Бежецка в Тверской области отказался смягчать наказание бывшему главе Республики Коми Вячеславу Гайзеру, которого в 2019 году приговорили к 11 годам лишения свободы и штрафу в размере 160 миллионов рублей.

В ходе рассмотрения дела в конце декабря адвокат Гайзера попросил заменить ему неотбытую часть наказания в колонии в Тверской области принудительными работами, но в этом защите чиновника было отказано.

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Напомним, в начале июля 2020 года второй кассационный суд признал законным приговор бывшему главе Республики Коми Вячеславу Гайзеру, которого осудили на 11 лет за хищения и отмывание денег. По версии следствия, с декабря 2005-го и до самого задержания в сентябре 2015 года глава региона и его сообщники похитили 100% акций ОАО "Птицефабрика "Зеленецкая". Причинённый ущерб оценивается в три миллиарда 346 миллионов 500 тысяч рублей. В мае 2021 года бывшего главу Коми этапировали в колонию.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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