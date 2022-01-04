Депутат парламента Эстонии Лооне назвала свою страну мелким злобным провокатором

Депутат эстонского парламента от правящей коалиции Оудекки Лооне заявила, что её страна является злобным провокатором из-за решения передать Киеву ракеты Javelin и гаубицы. Об этом она написала в "Фейсбуке", обращаясь к главе Минобороны Эстонии Калле Лаанету.

Она посоветовала Лаанету следить за "своими бюрократами", чтобы они не сделали чего-то такого, что может навредить позициям и дипломатии Эстонии. Лооне напомнила, что поставки оружия противоречат Минским соглашениям, которые предусматривают мирное урегулирование конфликта.

"Складывается впечатление, что часть сотрудников нашего Минобороны хочет, пусть и косвенно, но всё же ввязаться в войну с Россией. Продемонстрировать этим Европе и США свою заботу об Украине, заранее зная, что их согласия мы не получим, — тоже так себе дипломатическая стратегия. Единственный месседж здесь с нашей стороны — Эстония является мелким злобным провокатором", — возмутилась депутат.

В настоящий момент все крупные государства признали, что конфликт следует разрешить дипломатическим путём, то есть сесть за стол переговоров. Она указала, что после диалога лидеров России и США Владимира Путина и Джо Байдена второй принимает решение обсуждать с большим кругом стран отношение к Москве. При этом, по её оценке, страны Восточной Европы остаются за бортом из-за демонстрации Эстонией своим союзникам "маниакальной воинственности и бесполезности в практике".

"Уважаемый министр обороны, пожалуйста, откажитесь от этого плана! Роль малых государств — быть посредником, переговорщиком, примирителем с целью сохранения мира, но никак не провокатором", — заключила депутат.