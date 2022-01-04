Умер бывший кремлёвский шеф-повар Виктор Беляев

На 65-м году жизни умер бывший кремлёвский шеф-повар и президент Национальной ассоциации кулинаров России Виктор Беляев. Об этом сообщается на его странице в соцсети Facebook, а также на сайте организации.

"Для нас Виктор Беляев был хорошим наставником, прекрасным коллегой, отличным другом и самым добрым поваром", — написали его коллеги из ассоциации кулинаров.

Вице-президент Ассоциации кулинаров и рестораторов Свердловской области Олег Пономарёв также назвал смерть Беляева невосполнимой утратой для профессионального сообщества.

Беляев проработал в Кремле 30 лет, он начал свою карьеру как повар и вырос до генерального директора комбината питания "Кремлёвский". На спецкухне готовили для первых лиц государства, обслуживали государственные приёмы на высшем уровне, в том числе кормили и обслуживали иностранных лидеров.