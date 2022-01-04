Умер бывший кремлёвский шеф-повар Виктор Беляев
Вице-президент Ассоциации кулинаров и рестораторов Свердловской области Олег Пономарёв назвал смерть Беляева невосполнимой утратой для профессионального сообщества.
Фото © Facebook / Виктор Беляев
На 65-м году жизни умер бывший кремлёвский шеф-повар и президент Национальной ассоциации кулинаров России Виктор Беляев. Об этом сообщается на его странице в соцсети Facebook, а также на сайте организации.
"Для нас Виктор Беляев был хорошим наставником, прекрасным коллегой, отличным другом и самым добрым поваром", — написали его коллеги из ассоциации кулинаров.
Вице-президент Ассоциации кулинаров и рестораторов Свердловской области Олег Пономарёв также назвал смерть Беляева невосполнимой утратой для профессионального сообщества.
Беляев проработал в Кремле 30 лет, он начал свою карьеру как повар и вырос до генерального директора комбината питания "Кремлёвский". На спецкухне готовили для первых лиц государства, обслуживали государственные приёмы на высшем уровне, в том числе кормили и обслуживали иностранных лидеров.
Ранее Лайф сообщал, что актёр из шоу "Комикснутые парни" Роберт Брюс был найден мёртвым на складе. В полиции отметили, что криминальной составляющей в произошедшем не обнаружено.
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