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Умер бывший кремлёвский шеф-повар Виктор Беляев

Вице-президент Ассоциации кулинаров и рестораторов Свердловской области Олег Пономарёв назвал смерть Беляева невосполнимой утратой для профессионального сообщества.

4 января, 16:56
<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/photo/?fbid=4746446868768101&set=a.1085116084901216" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Виктор Беляев</a></p>

Фото © Facebook / Виктор Беляев

На 65-м году жизни умер бывший кремлёвский шеф-повар и президент Национальной ассоциации кулинаров России Виктор Беляев. Об этом сообщается на его странице в соцсети Facebook, а также на сайте организации.

"Для нас Виктор Беляев был хорошим наставником, прекрасным коллегой, отличным другом и самым добрым поваром", написали его коллеги из ассоциации кулинаров.

Вице-президент Ассоциации кулинаров и рестораторов Свердловской области Олег Пономарёв также назвал смерть Беляева невосполнимой утратой для профессионального сообщества.

Беляев проработал в Кремле 30 лет, он начал свою карьеру как повар и вырос до генерального директора комбината питания "Кремлёвский". На спецкухне готовили для первых лиц государства, обслуживали государственные приёмы на высшем уровне, в том числе кормили и обслуживали иностранных лидеров.

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Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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