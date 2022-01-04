Лавров провёл переговоры с главой МИД Индии Джайшанкаром

Министры иностранных дел России и Индии Сергей Лавров и Субраманьям Джайшанкар обсудили в ходе телефонного разговора двустороннее сотрудничество и взаимодействие в международных и региональных делах. Об этом говорится в сообщении МИД РФ по итогам беседы глав дипведомств.

"В ходе беседы обсуждались практические вопросы двустороннего сотрудничества в развитии итогов российско-индийского саммита в Нью-Дели 6 декабря 2021 года, подтверждён настрой на последовательное укрепление отношений особо привилегированного стратегического партнёрства между двумя государствами в сферах экономики и инвестиций, ядерной энергетики, космоса, высоких технологий, здравоохранения", — отметили в МИД РФ.

Также министры договорились о дальнейших шагах по расширению взаимодействия в региональных и международных делах, в том числе в рамках ШОС, БРИКС, РИК, а также в ООН и её Совбезе. Лавров и Джайшанкар обменялись мнениями и относительно подготовки к предстоящим переговорам на высоком уровне, включая заседание Межправительственной комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству, а также встречам по линии руководства МИД.