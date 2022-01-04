НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Церемония вручения "Грэмми" вновь оказалась под угрозой срыва

Организаторы пока не приняли окончательного решения по этому вопросу.

4 января, 16:16
<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/RecordingAcademy/photos/10158269052530748/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Recording Academy / GRAMMYs</a></p>

Фото © Facebook / Recording Academy / GRAMMYs

Академия звукозаписи США может второй год подряд перенести 64-ю церемонию вручения музыкальной премии "Грэмми" с 31 января на более поздний срок из-за распространения омикрон-штамма коронавируса. Об этом сообщает WSJ со ссылкой на собственный источник.

Отмечается, что организаторы церемонии пока не приняли окончательного решения по этому вопросу. В прошлом году организаторы приняли решение перенести премию также из-за пандемии коронавируса, в результате церемония была проведена 15 марта.

Премии OК! Awards "Больше чем звёзды" нашли своих обладателей

Премии OК! Awards "Больше чем звёзды" нашли своих обладателей

Ранее Лайф сообщал, что российский короткометражный мультфильм "Боксбалет" вошёл в шорт-лист кинопремии "Оскар". В ленте длительностью 15 минут показана история любви между боксёром Евгением и балериной Ольгой.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1