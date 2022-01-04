Церемония вручения "Грэмми" вновь оказалась под угрозой срыва
Организаторы пока не приняли окончательного решения по этому вопросу.
Фото © Facebook / Recording Academy / GRAMMYs
Академия звукозаписи США может второй год подряд перенести 64-ю церемонию вручения музыкальной премии "Грэмми" с 31 января на более поздний срок из-за распространения омикрон-штамма коронавируса. Об этом сообщает WSJ со ссылкой на собственный источник.
Отмечается, что организаторы церемонии пока не приняли окончательного решения по этому вопросу. В прошлом году организаторы приняли решение перенести премию также из-за пандемии коронавируса, в результате церемония была проведена 15 марта.
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