Церемония вручения "Грэмми" вновь оказалась под угрозой срыва

Академия звукозаписи США может второй год подряд перенести 64-ю церемонию вручения музыкальной премии "Грэмми" с 31 января на более поздний срок из-за распространения омикрон-штамма коронавируса. Об этом сообщает WSJ со ссылкой на собственный источник.

Отмечается, что организаторы церемонии пока не приняли окончательного решения по этому вопросу. В прошлом году организаторы приняли решение перенести премию также из-за пандемии коронавируса, в результате церемония была проведена 15 марта.