Зеленский на отдыхе в Карпатах поселился в одном отеле с Коломойским

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл на горнолыжный курорт Буковель в Ивано-Франковской области и разместился в том же отеле, где сейчас отдыхает бизнесмен Игорь Коломойский. Об этом узнало издание "Украинская правда".

"Президент приехал в гостиницу горнолыжного курорта (Буковеля. — Прим. Лайфа) 4 января, охрана разместилась в одном из соседних с ним номеров. В то же время на том же 5-м этаже, что и Владимир Зеленский, гостит Игорь Коломойский со своим окружением", — уточнил источник издания.

При этом семьи Зеленского в отеле не видно. Коломойский же сообщил, что о приезде президента не слышал. С украинским лидером бизнесмен "не виделся и не планирует", добавил он, указав, что сегодня же уезжает в город Днепр.