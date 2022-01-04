Зеленский на отдыхе в Карпатах поселился в одном отеле с Коломойским
Сам украинский бизнесмен утверждает, что о приезде лидера Незалежной не слышал и видеться с ним не планирует.
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото © Instagram / zelenskiy_official
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл на горнолыжный курорт Буковель в Ивано-Франковской области и разместился в том же отеле, где сейчас отдыхает бизнесмен Игорь Коломойский. Об этом узнало издание "Украинская правда".
"Президент приехал в гостиницу горнолыжного курорта (Буковеля. — Прим. Лайфа) 4 января, охрана разместилась в одном из соседних с ним номеров. В то же время на том же 5-м этаже, что и Владимир Зеленский, гостит Игорь Коломойский со своим окружением", — уточнил источник издания.
При этом семьи Зеленского в отеле не видно. Коломойский же сообщил, что о приезде президента не слышал. С украинским лидером бизнесмен "не виделся и не планирует", добавил он, указав, что сегодня же уезжает в город Днепр.
Ранее экс-депутат Рады Мураев заявил о стыде украинцев за команду Зеленского. По мнению политика, отношение в мире к лидеру Украины такое же и по нему судят о стране.
Комментариев: 0