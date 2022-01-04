Новак: Распространение нового штамма ковида пока не влияет на рынок нефти
По его словам, несмотря на рост заражений, уровень госпитализации достаточно низкий.
Александр Новак. Фото © Правительство РФ
Новый штамм коронавируса "омикрон" пока не влияет на спрос на нефть из-за небольшого количества госпитализаций, поэтому страны ОПЕК+ решили не менять принятые ранее параметры сделки. Об этом сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.
"Мы исходим из того, что пока есть неопределённости, связанные с распространением штамма "омикрон". Тем не менее наблюдение и анализ показывают, что, несмотря на большой рост заражений, уровень госпитализации достаточно низкий и это не влияет на снижение спроса. Поэтому мы считаем, что нужно продолжать исполнять свои обязательства, которые ОПЕК+ брал на себя в рамках повышения добычи", — сказал он в эфире "России 24".
Также, по словам вице-премьера, технический комитет ОПЕК+ рассмотрел несколько вариантов развития ситуации на рынке в 2022 году: негативный, оптимистичный и базовый.
Ранее министры ОПЕК+ договорились об объёмах добычи нефти на февраль. Следующее заседание состоится 2 февраля. На нём планируется обсудить план по добыче нефти на март.
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