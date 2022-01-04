Новак: Распространение нового штамма ковида пока не влияет на рынок нефти

"Мы исходим из того, что пока есть неопределённости, связанные с распространением штамма "омикрон". Тем не менее наблюдение и анализ показывают, что, несмотря на большой рост заражений, уровень госпитализации достаточно низкий и это не влияет на снижение спроса. Поэтому мы считаем, что нужно продолжать исполнять свои обязательства, которые ОПЕК+ брал на себя в рамках повышения добычи", — сказал он в эфире "России 24".