Историк Владимир Яранцев погиб при пожаре в захламлённой квартире в Петербурге

В квартире одного из домов в Санкт-Петербурге погиб в огне историк, профессор СПбГУ, автор энциклопедии "Три века Санкт-Петербурга" Владимир Яранцев. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"После пожара, возникшего на втором этаже пятиэтажного дома 63, корпуса 3, на Дачном проспекте обнаружено тело Яранцева Владимира Николаевича, уроженца города Москвы, 1950 года рождения", — говорится в сообщении.

В той же квартире находилась его супруга, которая получила ожоги первой и второй степени, острое отравление дымом. Женщину доставили в тяжёлом состоянии в реанимацию НИИ им. Джанелидзе. Причём после того, как пожар был потушен, спасатели выяснили, что квартира Яранцева была сильно захламлена.

В начале декабря 2020 года в паблике соцсети "ВКонтакте" "Почитатели экскурсий и лекций В.Н. Яранцева" неравнодушные распространяли информацию о том, что историк нуждается в помощи, поскольку "тяжело болен". Люди просили прислать еду и деньги на лекарства. Там также написали, что нужна помощь с уборкой квартиры, поскольку Яранцевым прописан постельный режим и ходить они не могут.