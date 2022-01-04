Роспотребнадзор не выявил в РФ случаев заражения "французским" штаммом ковида
Там заверили, что ситуация находится на контроле специалистов ведомства.
Фото © Shutterstock
Новый вариант коронавируса IHU (B.1.640.2), выявленный у нескольких человек на юге Франции, пока не зафиксирован в России. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
"В России случаев инфицирования вариантом B.1.640.2 не выявлено. Ситуация находится на контроле Роспотребнадзора", — подчеркнули в ведомстве.
Ранее стало известно, что в Марселе на юге Франции у нескольких человек обнаружили новый штамм коронавируса, о котором раньше известно не было, заразившиеся прибыли из африканской республики Камерун.
Комментариев: 0