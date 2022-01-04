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Роспотребнадзор не выявил в РФ случаев заражения "французским" штаммом ковида

Там заверили, что ситуация находится на контроле специалистов ведомства.

4 января, 15:26

Фото © Shutterstock

Новый вариант коронавируса IHU (B.1.640.2), выявленный у нескольких человек на юге Франции, пока не зафиксирован в России. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

"В России случаев инфицирования вариантом B.1.640.2 не выявлено. Ситуация находится на контроле Роспотребнадзора", — подчеркнули в ведомстве.

ВОЗ отслеживает новый штамм коронавируса IHU с ноября

ВОЗ отслеживает новый штамм коронавируса IHU с ноября

Ранее стало известно, что в Марселе на юге Франции у нескольких человек обнаружили новый штамм коронавируса, о котором раньше известно не было, заразившиеся прибыли из африканской республики Камерун.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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