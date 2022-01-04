Четыре знака зодиака, которым просто нельзя быть отцами
Из-за своего характера такие папы не только не помогут ребёнку, но и сделают лишь хуже.
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Воспитанием детей должны заниматься в равной степени оба родителя, но чаще всего эта обязанность ложится на плечи мам. И астрологи считают, что в некоторых случаях это даже к лучшему — не всем мужчинам подходит роль отца.
Рыбы
Представителю этого знака зодиака тяжело быть хорошим папой, потому как ему самому ещё нужны родительские внимание и забота. Рыбы вечно витают в облаках и мечтают о комфортной жизни, куда шумные и нелогичные дети совершенно не вписываются. Такие мужчины всеми силами избегают ответственности, и толка в семье от них мало.
Весы
Эти мужчины любят своих детей и желают им самого лучшего, но есть одно но. Весы твёрдо уверены в своей правоте и знаниях, а потому воспитывать детей они будут по собственным понятиям. Чужое мнение будет игнорироваться, как и непрошенные советы, даже если в них будут очень ценные сведения. К хорошему результату такая твердолобость и самоуверенность точно не приведёт.
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Близнецы
Лучше Близнецов никто не развеселит и не займет ребёнка. Интересные конкурсы, походы в кино и зоопарк, прогулки в парке и другие мероприятия будут в топе приоритетов таких пап, которые сами по себе те ещё дети. Но стоит зайти речи о серьёзных вещах: о воспитании, опеке и финансах — как представители этого знака враз скучнеют и испаряются из поля зрения.
Козерог
В семье Козерога всё должно быть идеально, и дети обязаны соответствовать по всем параметрам. Такой целеустремленный и волевой папа будет требовать нереальных достижений от своих отпрысков, постоянно критикуя их и держа в ежовых рукавицах. Профессионально детей Козерога ждёт великое будущее, однако к нему в комплекте идут сломанная психика и годы терапии.
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