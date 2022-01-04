5 ужасно неловких ситуаций во время секса, которыми по секрету поделились в Сети
В интимные моменты люди максимально обнажены, причём и в метафорическом смысле. Именно поэтому все провалы и неудачи они помнят потом годами.
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Пользователь Reddit haitch31 попросил других обитателей соцсети поделиться самими стыдными историями, которые произошли с ними во время секса. Приводим пять рассказов, от которых покраснеет кто угодно.
"День благодарения был незабываемым"
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"Младший брат (он уже взрослый) вошёл в мою спальню прямо посреди процесса, увидел, что происходит, и побежал на кухню к родителям, крича: "Они там сексом занимаются! Не думаю, что они хотят перекусить". Ужин в День благодарения был незабываемым", — rtothewin.
"В ярости убежала из комнаты"
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"Я заснул прямо во время процесса, когда девушка была на мне. Проснулся только через пару минут в ужасном смятении, когда она уже собрала свои вещи и в ярости выбегала из комнаты", — sortofirrelevant.
"Котёнок заснул на мне!"
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"Когда мы с мужем ещё встречались, у нас появился маленький котёнок. Так вот, когда муж был сверху, котейка запрыгнул ему на спину, свернулся клубочком и отключился. Когда я спросила, почему мой парень не двигается, он в ужасе сказал: "Котёнок заснул на мне!" У меня началась настоящая истерика, и ещё несколько минут мы не могли спокойно перенести котёнка на лежак", — CrazySquirrelGirl.
"Ни разу такое не повторялось"
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"В мой первый раз девушка вдруг остановилась прямо посреди процесса и пошла в угол, как будто её наказали. А потом опустилась на колени и абсолютно голая начала МОЛИТЬСЯ! А после этого просто вернулась, и мы завершили начатое. Я никогда не спрашивал её, что это, чёрт возьми, было, да и она не рассказывала. Мы встречаемся уже несколько месяцев и ни разу такого не повторялось", — PRGuyHere.
"Как же я был неправ"
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"Девушка, с которой я встречался, была эпилептиком. Первые несколько месяцев всё было хорошо... Но однажды мы просто занимались сексом у неё дома, и тут внезапно её глаза закатились. У неё начался приступ, а я поначалу даже не понял, что происходит, — думал, это она так наслаждается... Ребята, как же я был неправ. С ужасом вспоминаю до сих пор" — Echob0_.
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