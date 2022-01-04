Пять личных историй парней о том, с чего начинались их измены любимым

Пользователь Reddit TacosandFantasyFB обратился с вопросом к людям, которые когда-либо изменяли своим партнёрам. Их ответы оказались настолько откровенными и честными, что публикация моментально стала одной из самых популярных за последнее время в теме AskReddit ("Спроси "Реддит"). Приводим пять историй, которыми молодые люди поделились по секрету, надеясь, что об этом никогда не узнают их близкие.

Общая беда

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"Поначалу она рассказывала мне о своих проблемах в отношениях. Со временем мы стали ближе, делясь друг с другом своими тревогами и многим другим. В результате у нас возникли чувства, которым мы просто не могли дать волю. Но в таких условиях они стали лишь крепче, и мы сдались. Это длилось полтора года — я пытался посвятить себя новым отношениям. Она, как и я, металась от одного человека к другому. В конце концов я понял, что моя привязанность и чувства к ней были чем-то совсем нездоровым. В итоге я осознал, что не хочу изменять и уж точно — быть человеком, который заставляет изменять кого-то другого", — Trickysocials.

"Другой парень"

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"Однажды я встречался с женой гитариста довольно известной группы начала 2000-х. Я был под впечатлением от её заявлений вроде "не хочу быть с ним" и в итоге, хоть и обещал себе никогда до такого не скатываться, стал ревновать её. А она тем временем подпитывала иллюзию серьёзного романа, несмотря на то что спала с другими мужчинами и говорила, что она изменяет мне. Но то, что мы с ней делаем то же самое, она умалчивала. Что поделать. Она долго компостировала мне мозги, и это было ужасно унизительно. В итоге она рассталась с мужем и сошлась с одним из четырёх парней, с которыми она была на тот момент. Я до сих пор иногда встречаю её бывшего, и, похоже, он ни о чём не знает. Эта история сильно на меня повлияла, из-за чего мне пришлось серьёзно взяться за себя. Я и до этого был "другим парнем", с которым изменяют, но эта ситуация надолго выбила меня из колеи", — Notagoodguy80.

"Совесть замучает"

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"Мы познакомились на работе и вскоре начали устраивать тройнички с моей женой. Одно за другим, и вот мы встречаемся только вдвоём. Слава богу, потом жена меня простила и у нас была возможность помириться. Сейчас понимаю, что это был самый глупый поступок в моей жизни. Если вы раздумываете над тем, чтобы кому-то изменить, позвольте вас заверить — вас либо поймают, либо (надеюсь) вы сами осознаете свою ошибку и вас совесть замучает", — sloppyjoe218.

"Муж-придурок"

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"Я не был счастлив в браке. В командировке я познакомился в ресторане с другой девушкой, которая тоже приехала туда по работе. Всё так закрутилось, что нас чуть не выгнали из заведения. Потом мы ещё долго гуляли и разговаривали обо всём. Я спросил её о семье, она сказала, что её муж — придурок. И так вышло, что наш роман продлился два года", — PacMan8122.

"Извлёк урок"

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