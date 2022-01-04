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На экс-участницу "Пацанок" Регину Колупаеву завели уголовное дело, ей грозит до 10 лет

Мать 26-летней девушки, которую она ударила в спину ножом, попала в реанимацию.

4 января, 10:46
<p>© VK / <a href="https://vk.com/donya365?z=photo6287841_290451697/album6287841_0/rev" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Регина Колупаева</a></p>

© VK / Регина Колупаева

В Ленинградской области возбудили уголовное дело в отношении экс-участницы шоу "Пацанки" Регины Колупаевой, которая напала с ножом на своих мать и отца. Как пишет kp.ru, звезде реалити по этой статье грозит до 10 лет лишения свободы.

"3 января следователем управления СК возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершённого с помощью оружия", — сообщил источник издания в правоохранительных органах.

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Напомним, что экс-участница шоу "Пацанки" Регина Колупаева напала с ножом на мать и отца. Женщину доставили в реанимацию с ножевым ранением задней стенки грудной клетки. У мужчины повреждён нерв на левой руке, сейчас он находится в травматологии. Предполагается, что 26-летняя звезда реалити могла находиться под действием наркотиков.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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