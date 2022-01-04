На экс-участницу "Пацанок" Регину Колупаеву завели уголовное дело, ей грозит до 10 лет

В Ленинградской области возбудили уголовное дело в отношении экс-участницы шоу "Пацанки" Регины Колупаевой, которая напала с ножом на своих мать и отца. Как пишет kp.ru, звезде реалити по этой статье грозит до 10 лет лишения свободы.

"3 января следователем управления СК возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершённого с помощью оружия", — сообщил источник издания в правоохранительных органах.