На экс-участницу "Пацанок" Регину Колупаеву завели уголовное дело, ей грозит до 10 лет
Мать 26-летней девушки, которую она ударила в спину ножом, попала в реанимацию.
© VK / Регина Колупаева
В Ленинградской области возбудили уголовное дело в отношении экс-участницы шоу "Пацанки" Регины Колупаевой, которая напала с ножом на своих мать и отца. Как пишет kp.ru, звезде реалити по этой статье грозит до 10 лет лишения свободы.
"3 января следователем управления СК возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершённого с помощью оружия", — сообщил источник издания в правоохранительных органах.
Напомним, что экс-участница шоу "Пацанки" Регина Колупаева напала с ножом на мать и отца. Женщину доставили в реанимацию с ножевым ранением задней стенки грудной клетки. У мужчины повреждён нерв на левой руке, сейчас он находится в травматологии. Предполагается, что 26-летняя звезда реалити могла находиться под действием наркотиков.
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