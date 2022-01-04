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Володин запустил в Telegram опрос о длительности новогодних выходных

В нём уже приняли участие 17,8 тысячи человек, большинство из которых (57%) проголосовали за сохранение 10-дневных выходных.

4 января, 10:33
<figure>Председатель Государственной думы Вячеслав Володин. Фото © Госдума</figure>
Председатель Государственной думы Вячеслав Володин. Фото © Госдума

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин запустил в своём телеграм-канале опрос об отношении россиян к долгим новогодним каникулам.

Он предложил выбрать три варианта ответа: "Пусть всё остаётся как есть сейчас", "Выходные слишком длинные, их необходимо сократить" и "Хорошо бы отдыхать эти дни в тёплое время года". По данным на 13:20 мск, в опросе приняли участие 17,8 тысячи человек. Большинство (57%) проголосовало за сохранение 10-дневных новогодних каникул, 22% выбрали отдых в тёплое время года, а 21% россиян проголосовали за сокращение каникул.

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Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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