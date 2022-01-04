Чубайс сравнил энергопереход с информационной революцией XX века

Специальный представитель президента РФ по связям с международными организациями по вопросам устойчивого развития Анатолий Чубайс заявил, что страна, которая отвергнет новую промышленную революцию, через 20 лет будет выглядеть примерно так, как выглядела бы сейчас без Интернета. Таким мнением он поделился на своей странице в Facebook.

"Для меня разворачивающаяся промышленная революция, которая получила название "Энергопереход", сопоставима в новейшей истории, пожалуй, только с информационной революцией, которую мы пережили", — сообщил Чубайс.

Экс-глава "Роснано" подчеркнул, что "здесь нет никакого стремления просто к модной теме и было бы смешно подозревать Гейтса в стремлении к хайпу". Также Чубайс добавил, что его давно интересует именно мнение Гейтса как "ключевого отца-основателя" этой революции.