Чубайс сравнил энергопереход с информационной революцией XX века
Он порассуждал об этом в контексте книги Билла Гейтса "Как избежать климатической катастрофы" и добавил, что его давно интересует мнение автора как "ключевого отца-основателя" этой революции.
Фото © Facebook / Анатолий Чубайс
Специальный представитель президента РФ по связям с международными организациями по вопросам устойчивого развития Анатолий Чубайс заявил, что страна, которая отвергнет новую промышленную революцию, через 20 лет будет выглядеть примерно так, как выглядела бы сейчас без Интернета. Таким мнением он поделился на своей странице в Facebook.
"Для меня разворачивающаяся промышленная революция, которая получила название "Энергопереход", сопоставима в новейшей истории, пожалуй, только с информационной революцией, которую мы пережили", — сообщил Чубайс.
Экс-глава "Роснано" подчеркнул, что "здесь нет никакого стремления просто к модной теме и было бы смешно подозревать Гейтса в стремлении к хайпу". Также Чубайс добавил, что его давно интересует именно мнение Гейтса как "ключевого отца-основателя" этой революции.
Ранее Чубайс предрёк российской экономике глобальную трансформацию в ближайшие 30 лет. Нынешнему поколению очень повезло, считает спецпредставитель президента, ведь его представители стали свидетелями информационной революции, которая полностью изменила экономику и быт людей.
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