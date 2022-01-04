Минск приветствовал заявление КНР, России, Британии, США и Франции против ядерной войны
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Главы государств подчеркнули в документе: ядерную войну нельзя развязывать, поскольку победителей в ней не будет.
Минск приветствовал совместное заявление лидеров пяти держав (КНР, России, Британии, США и Франции) о недопущении ядерной войны и нераспространении ядерного оружия. Об этом заявил пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз.
"Государства "ядерной пятёрки" по сути пришли к консенсусу в отношении того, что в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана. В условиях турбулентности международных отношений и наличия серьёзных межгосударственных противоречий это не формализм, а очень важный факт", — говорится в комментарии представителя МИД, который размещён на сайте ведомства.
По словам Глаза, Белоруссия рассчитывает, что совместные усилия "ядерной пятёрки" станут залогом укрепления глобальной архитектуры безопасности, разоружения и нераспространения, а также поспособствуют успеху Конференции по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия, которая должна состояться в этом году.
Как сообщал Лайф, 3 января лидеры России, Великобритании, Китая, США и Франции выступили с совместным заявлением о предотвращении ядерной войны и недопущении гонки вооружений. Соответствующее вооружение должно служить оборонительным целям и сдерживанию агрессии, подчеркнули они. Песков рассказал, как согласовывали совместное заявление лидеров "ядерной пятёрки".