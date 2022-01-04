Минск приветствовал заявление КНР, России, Британии, США и Франции против ядерной войны

"Государства "ядерной пятёрки" по сути пришли к консенсусу в отношении того, что в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана. В условиях турбулентности международных отношений и наличия серьёзных межгосударственных противоречий это не формализм, а очень важный факт", — говорится в комментарии представителя МИД, который размещён на сайте ведомства.