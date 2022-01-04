Два пилота погибли при крушении военного вертолёта в Израиле
Среди них также был и третий член экипажа, он выжил, но получил ранения средней степени тяжести.
Фото © Pixabay
В Средиземном море у берегов Хайфы погибли два офицера армии Израиля в результате крушения вертолёта ВМС. Об этом сообщила пресс-служба армии в "Твиттере".
"Двое офицеров армии Израиля погибли, один получил ранения средней степени тяжести, когда вертолёт ВВС США разбился в Средиземном море у побережья Хайфы во время тренировочного полёта", — говорится в сообщении.
Издание The Jerusalem Post пояснило, что 38-летний Эрез Сачаини, заместитель командира авиабазы "Рамат-Давид", и 27-летний майор Хен Фогель были найдены в ходе сложной операции в затонувшей кабине вертолёта. Третий член экипажа — патрульный офицер, которого спасли вскоре после крушения вертолёта и доставили в больницу. У него выявили перелом позвоночника и переохлаждение, сообщил доктор Хэни Бахаута.
Кроме того, у вертолёта имеется специальный механизм, который не позволяет ему уходить под воду. В ходе расследования станет ясно, почему он не сработал. Также бригадный генерал ВВС Израиля Амир Лазар указал, что вертолёт не отправлял сигналы бедствия.
"До аварии звонков по радио не было. Он (вертолёт. — Прим. Лайфа) исчез с экрана наблюдения, а затем появилось сообщение о том, что вертолёт упал в воду, мы активировали силы спасения", — сообщил он.
Ранее, 27 декабря, вертолёт Ми-2 потерпел крушение в 80 километрах от Ижевска. Пилот сам вышел на связь и сообщил, что он и его пассажир находятся в тяжёлом состоянии, после чего перестал отвечать. Около полуночи спасатели нашли вертолёт. Изначально сообщалось, что и пилот, и пассажир выжили, однако затем врачи констатировали смерть командира воздушного судна. Пострадавший получил обморожение ног и другие травмы, находится в стабильно тяжёлом состоянии и пребывает в сознании.
Комментариев: 0