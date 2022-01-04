Два пилота погибли при крушении военного вертолёта в Израиле

В Средиземном море у берегов Хайфы погибли два офицера армии Израиля в результате крушения вертолёта ВМС. Об этом сообщила пресс-служба армии в "Твиттере".

"Двое офицеров армии Израиля погибли, один получил ранения средней степени тяжести, когда вертолёт ВВС США разбился в Средиземном море у побережья Хайфы во время тренировочного полёта", — говорится в сообщении.

Издание The Jerusalem Post пояснило, что 38-летний Эрез Сачаини, заместитель командира авиабазы "Рамат-Давид", и 27-летний майор Хен Фогель были найдены в ходе сложной операции в затонувшей кабине вертолёта. Третий член экипажа — патрульный офицер, которого спасли вскоре после крушения вертолёта и доставили в больницу. У него выявили перелом позвоночника и переохлаждение, сообщил доктор Хэни Бахаута.

Кроме того, у вертолёта имеется специальный механизм, который не позволяет ему уходить под воду. В ходе расследования станет ясно, почему он не сработал. Также бригадный генерал ВВС Израиля Амир Лазар указал, что вертолёт не отправлял сигналы бедствия.