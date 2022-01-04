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Депутат Швыткин увидел в призыве Китая о сокращении ядерных арсеналов "обращение к США"

По оценке собеседника Лайфа, Пекин заинтересован в выстраивании диалога между Москвой и Вашингтоном.

4 января, 09:57
<figure>Заместитель председателя Комитета ГД по обороне Юрий Швыткин. Фото © Госдума</figure>
Заместитель председателя Комитета ГД по обороне Юрий Швыткин. Фото © Госдума

Подписание договора о сокращении стратегических наступательных потенциалов является хорошим признаком, однако показателем готовности США к продолжению диалога станут результаты предстоящих переговоров. Об этом в беседе с Лайфом заявил заместитель председателя Комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин, комментируя призыв Китая значительно сократить ядерные арсеналы.

"Давайте исходить из того, что в рамках сегодняшних двусторонних отношений между Россией и США вопрос стоит о разоружении стратегических наступательных вооружений, и подписание этого договора — шаг вперёд в этом направлении. Насколько США готовы к продолжению диалога, на мой взгляд, будет показано 10 января. Будем исходить из этого и дальше двигаться в этом направлении. Но в одностороннем порядке мы, конечно, не будем действовать — должно быть соответствующее встречное движение со стороны США", — подчеркнул он.

Швыткин пояснил, что отношения России с Китаем "достаточно конструктивные" и, как и любая другая страна, КНР заинтересована в выстраивании диалога между Москвой и Вашингтоном. Однако эти заявления Китая в преддверии переговоров двух держав по большей части обращены к США, уверен собеседник Лайфа.

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"В преддверии 10 января заявления Китая, на мой взгляд, по большей части обращены к США. Потому что США на сегодняшний день, будем говорить, "глухонемые" к нашим предложениям в определённой степени. Продвижения какие-то есть, но хотелось бы большего. На мой взгляд, позиция Китая направлена к принуждению США в продвижении этих вопросов (безопасности. — Прим. Лайфа)", — уточнил депутат.

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Ранее МИД Китая призвал Россию и США значительно сократить ядерные арсеналы. Также в ведомстве прокомментировали информацию о том, что КНР якобы строит на своей территории как минимум три площадки для МБР.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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