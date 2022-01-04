Спасение повисшего на мосту полуголого мужчины в Тюмени сняли на видео

В Тюмени спасли повисшего на мосту полуголого мужчину © VK / ЧП Тюмень ЧС

В Тюмени в ночь на 4 января очевидцы заметили, что полуобнажённый мужчина свисает с моста Мельникайте, из последних сил цепляясь за железные прутья ограждения. Они вызвали сотрудников полиции и вместе с ними вернули тюменца на землю.

"В районе двух часов ночи поступило сообщение о том, что на мосту через Туру висит мужчина. На место оперативно прибыл наряд ППС", — сообщили в пресс-службе полиции.

Спасательную операцию снял на видео прохожий. Ролик был опубликован в местной группе "ЧП Тюмень ЧС" во "ВКонтакте". Несколько человек держали мужчину за руки, чтобы он не упал вниз, пока другие, перебравшись через ограждения, пытались поднять его с помощью троса. В результате всё завершилось благополучно, вместе с полицейскими горожане затащили мужчину обратно. По словам некоторых очевидцев, пострадавший вёл себя не вполне адекватно, перелезть через перила, возможно, его побудило большое количество выпитого алкоголя.