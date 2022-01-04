Молодой человек сломал шею и умер при попытке перепрыгнуть через турникет в метро Нью-Йорка

Безбилетник в Нью-Йорке сломал шею и умер, когда пытался перепрыгнуть через турникет в метро. Видео © Twitter / ᗰickey ᑕartel

В Нью-Йорке молодой человек сломал себе шею и умер в результате неудачной попытки перепрыгнуть через турникет в метро. Подробности трагедии публикует Daily News.

Утром 28-летний Кристофер Де Ла Крус пытался добраться до работы на метро, не оплатив проездной билет. Совершив несколько прыжков через турникет, он потерял равновесие, а затем перевалился через барьер и упал вниз головой. Указывается, что Кристофер был отцом четырёхлетнего мальчика.

Из-за неустойчивости мужчины на ногах местные полицейские предположили, что он был в состоянии алкогольного опьянения. Де Ла Круса нашли без сознания около 6:45 утра 2 января. Врачи констатировали его смерть на месте, точная причина станет известна после вскрытия.