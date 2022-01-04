Молодой человек сломал шею и умер при попытке перепрыгнуть через турникет в метро Нью-Йорка
Местные полицейские предположили, что безбилетник был в состоянии алкогольного опьянения.
Безбилетник в Нью-Йорке сломал шею и умер, когда пытался перепрыгнуть турникет в метро. Скриншот © Twitter / ᗰickey ᑕartel
Безбилетник в Нью-Йорке сломал шею и умер, когда пытался перепрыгнуть через турникет в метро. Видео © Twitter / ᗰickey ᑕartel
В Нью-Йорке молодой человек сломал себе шею и умер в результате неудачной попытки перепрыгнуть через турникет в метро. Подробности трагедии публикует Daily News.
Утром 28-летний Кристофер Де Ла Крус пытался добраться до работы на метро, не оплатив проездной билет. Совершив несколько прыжков через турникет, он потерял равновесие, а затем перевалился через барьер и упал вниз головой. Указывается, что Кристофер был отцом четырёхлетнего мальчика.
Из-за неустойчивости мужчины на ногах местные полицейские предположили, что он был в состоянии алкогольного опьянения. Де Ла Круса нашли без сознания около 6:45 утра 2 января. Врачи констатировали его смерть на месте, точная причина станет известна после вскрытия.
Ранее в Шереметьево россиянин пытался попасть на взлётную полосу через багажные ленты. Безбилетником оказался житель Ялты 1994 года рождения. Его привлекли к административной ответственности по статье о нарушении требований в области транспортной безопасности.
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