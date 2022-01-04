Полузащитник "Спартака" Хендрикс может перейти в турецкий клуб

Полузащитник московского "Спартака" Йоррит Хендрикс может продолжить карьеру в турецком клубе "Антальяспор". Об этом пишет Ajansspor.

По данным издания, представители турецкого клуба уже контактировали с полузащитником по поводу возможного перехода.

Добавим, что Хендрикс перешёл в "Спартак" в январе 2021 года. За это время он провёл за красно-белых 22 матча, однако не отметился результативными действиями.