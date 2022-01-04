"Ньюкасл" может приобрести форварда "Зенита" Азмуна уже этой зимой

Согласно опубликованной информации, "сороки" намерены опередить французский "Лион", который хочет приобрести Азмуна летом, когда он станет свободным агентом. "Ньюкасл" же готов забрать иранца в ближайшее время по сниженной цене.

Отметим, что Азмун стал игроком "Зенита" в 2019 году. За это время он провёл 104 матча, в которых забил 62 гола и отдал 23 результативные передачи. По версии портала Transfermarkt, он является самым дорогим игроком РПЛ и оценивается в 25 миллионов евро.