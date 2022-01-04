В Германии 42 детям по ошибке ввели взрослую дозу вакцины от ковида

В германском городе Ганновер 42 ребёнка в возрасте от пяти до 11 лет по ошибке привили от коронавируса взрослой дозой вакцины. Об этом сообщила журналистам главный специалист городского Департамента здравоохранения Марлен Граф.

"Побочные эффекты должны ограничиться реакцией на коже и жаром", — сказала Граф и заверила, что ошибка не может привести к серьёзным последствиям.

Областная администрация проинформировала родителей детей о произошедшем по телефону и электронной почте. Они могут также получить медицинскую консультацию при необходимости. Также родителям принесли извинения за допущенную оплошность. В регионе уже начали проводить проверку, по какой причине произошла эта ошибка.