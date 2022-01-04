НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

В Германии 42 детям по ошибке ввели взрослую дозу вакцины от ковида

Медики заверили, что это не приведёт к серьёзным последствиям. Побочные эффекты будут лишь в виде реакции на коже и лихорадки.

4 января, 09:43

Фото © Pixabay

В германском городе Ганновер 42 ребёнка в возрасте от пяти до 11 лет по ошибке привили от коронавируса взрослой дозой вакцины. Об этом сообщила журналистам главный специалист городского Департамента здравоохранения Марлен Граф.

"Побочные эффекты должны ограничиться реакцией на коже и жаром", — сказала Граф и заверила, что ошибка не может привести к серьёзным последствиям.

Областная администрация проинформировала родителей детей о произошедшем по телефону и электронной почте. Они могут также получить медицинскую консультацию при необходимости. Также родителям принесли извинения за допущенную оплошность. В регионе уже начали проводить проверку, по какой причине произошла эта ошибка.

Ранее в США допустили к ревакцинации детей от пяти лет. Будет использоваться вакцина производства Pfizer/BioNTech. Две дозы могут не дать достаточной защиты от вируса, считают в FDA.

В России разработали тест, указывающий на необходимость ревакцинации

В России разработали тест, указывающий на необходимость ревакцинации

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1