Доктор Мясников объяснил, почему ковид не является новой болезнью

Коронавирусная инфекция не является новой болезнью, этот тип возбудителя ОРВИ существует и известен давно, сейчас просто появилась его разновидность SARS-CoV-2, которая отличается от остальных по характеру распространения, объяснил врач и телеведущий Александр Мясников.

"Нет такой новой болезни ковид! Всегда были ОРЗ (ОРВИ — острые респираторные вирусные заболевания), и всегда были вирусные пневмонии. Вызывались они и продолжают вызываться разными вирусами. Основные из которых: вирусы гриппа типа А и Б, человеческие коронавирусы (CoV-229E, CoV-NL63, CoV-OC43, CoV-HKU1), рино- и аденовирусы", — написал он в своём телеграм-канале.

По словам Мясникова, новый коронавирус только пополнил список возбудителей. Причём ОРЗ и вирусная пневмония, которые он вызывает, ничем не отличаются от тех, к которым привели другие возбудители. Врач подчеркнул, что проблема нового вируса в его массовости. Однако при правильно выстроенной защите, при высоком проценте вакцинированных показатели смертности будут держаться на уровне 0,1–0,09%.