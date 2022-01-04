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Смолов отказался уезжать в США ради игры в сборной России

Форвард верит в то, что сможет поехать в Катар на чемпионат мира вместе с национальной командой.

4 января, 10:32

© ФК "Локомотив"

Нападающий "Локомотива" Фёдор Смолов отказался от варианта перехода в клубы в США ради выступлений за сборную России по футболу. Об этом пишет Metaraitings со ссылкой на источник.

У форварда было несколько предложений от команд из главной лиги США, однако он сообщил своим представителям, что хочет ещё поиграть в России. При этом он понимал, что возможный переезд за океан закроет ему дорогу в сборную страны. Однако Смолов, как заметил источник, готов вернуться к этой идее через год-полтора.

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Ранее Лайф сообщал, что московское "Динамо" может купить Смолова у "Локомотива", заплатив при этом 10 миллионов рублей.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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