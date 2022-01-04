Смолов отказался уезжать в США ради игры в сборной России

Нападающий "Локомотива" Фёдор Смолов отказался от варианта перехода в клубы в США ради выступлений за сборную России по футболу. Об этом пишет Metaraitings со ссылкой на источник.

У форварда было несколько предложений от команд из главной лиги США, однако он сообщил своим представителям, что хочет ещё поиграть в России. При этом он понимал, что возможный переезд за океан закроет ему дорогу в сборную страны. Однако Смолов, как заметил источник, готов вернуться к этой идее через год-полтора.