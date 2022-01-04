НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Политолог Ульман призвал выставить против Путина команду из экс-президентов США

По его мнению, такой "отряд" помог бы стране не только наладить отношения с другими государствами, но и преодолеть внутренний кризис.

4 января, 15:17
<p>Президент РФ Владимир Путин. Фото © Kremlin</p>

Президент РФ Владимир Путин. Фото © Kremlin

Для того чтобы решить все внутренние и внешние политические проблемы США, необходимо созвать специальный совет, в который будут входить бывшие американские президенты, считает старший советник Атлантического совета в Вашингтоне Харлан Ульман.

"Джимми Картер в силу возраста может не присутствовать. Билл Клинтон, Джордж Буш, Барак Обама и Дональд Трамп в совокупности представляют 32 года президентского опыта. Эту же идею следует распространить на совместные встречи с председателем КНР Си Цзиньпином и президентом России Владимиром Путиным", поделился своей идеей эксперт в статье для The Hill.

По его мнению, такой формат позволит заняться решением проблем с учётом интересов всех сторон. Ульман считает, что политическая система США находится в серьёзном кризисе из-за конституции, которая была создана в XVIII веке и уже порядком устарела. Советник отмечает, что это была бы самая странная встреча, однако она могла бы помочь найти компромиссное решение.

Байден заявил, что готов сразиться с Трампом за кресло президента США в 2024 году

Байден заявил, что готов сразиться с Трампом за кресло президента США в 2024 году

Ранее сенатор Алексей Пушков назвал США разваливающимся карточным домиком. В одноимённом сериале рассказывается о подобной "глянцевой невидимости" и сущности, скрывающейся за ней, "весьма неприглядной", указал он.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1