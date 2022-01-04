Политолог Ульман призвал выставить против Путина команду из экс-президентов США

Для того чтобы решить все внутренние и внешние политические проблемы США, необходимо созвать специальный совет, в который будут входить бывшие американские президенты, считает старший советник Атлантического совета в Вашингтоне Харлан Ульман.

"Джимми Картер в силу возраста может не присутствовать. Билл Клинтон, Джордж Буш, Барак Обама и Дональд Трамп в совокупности представляют 32 года президентского опыта. Эту же идею следует распространить на совместные встречи с председателем КНР Си Цзиньпином и президентом России Владимиром Путиным", — поделился своей идеей эксперт в статье для The Hill.

По его мнению, такой формат позволит заняться решением проблем с учётом интересов всех сторон. Ульман считает, что политическая система США находится в серьёзном кризисе из-за конституции, которая была создана в XVIII веке и уже порядком устарела. Советник отмечает, что это была бы самая странная встреча, однако она могла бы помочь найти компромиссное решение.