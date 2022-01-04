Сенатор Пушков назвал США разваливающимся карточным домиком
В одноимённом сериале рассказывается о подобной "глянцевой невидимости" и сущности, скрывающейся за ней, "весьма неприглядной", указал он.
Алексей Пушков. Фото © t.me / alexey_pushkov
Американский президент Джо Байден не в силах вернуть стране имидж "правового прозрачного демократического государства", сейчас США выглядят как разваливающийся карточный домик, считает российский сенатор Алексей Пушков. По его оценке, этот образ был и раньше ложным, но он окончательно разрушился после выборов в 2020 году.
"В свете разоблачений о массовом разворовывании помощи пострадавшим от ковида Америка выглядит как распадающийся "карточный домик", — написал член Совфеда в своём телеграм-канале.
Он заметил, что в сериале "Карточный домик" (The House of Cards) как раз рассказывается о "глянцевой невидимости" и скрывающейся за ней "весьма неприглядной" правде.
Ранее бывший американский сенатор назвал Россию и Иран главными проблемами США в 2022 году. Он полагает, что эти страны "проверяют на прочность" внешнюю политику нынешней администрации Белого дома.
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