Двое рабочих погибли в результате взрыва на заводе на Ставрополье
Один человек госпитализирован в состоянии средней тяжести, ему оказывается необходимая медпомощь.
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Двое рабочих погибли в результате взрыва баллона на предприятии по производству газобетонных блоков в городе Зеленокумске Ставропольского края. Подробности трагедии сообщил глава региона Владимир Владимиров.
"В Зеленокумске на коммерческом предприятии по выпуску силикатного кирпича произошла нештатная ситуация. Во время выполнения производственных работ произошла разгерметизация находящейся под давлением ёмкости с горячей водой. К глубокому сожалению, погибли двое сотрудников завода", — написал ставропольский губернатор в Instagram.
Владимиров уточнил, что один человек госпитализирован в состоянии средней тяжести, ему оказывается необходимая медпомощь. По его словам, никаких угроз для жизни города, работы коммунальных систем произошедшее ЧП не представляет. Ситуация находится на контроле. В краевой прокуратуре уже начали проверку в связи с происшествием на предприятии ОП "Силикат" ООО "Масикс-Дон". По данным ведомства, из строя вышла паровая установка.
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