Двое рабочих погибли в результате взрыва на заводе на Ставрополье

Двое рабочих погибли в результате взрыва баллона на предприятии по производству газобетонных блоков в городе Зеленокумске Ставропольского края. Подробности трагедии сообщил глава региона Владимир Владимиров.

"В Зеленокумске на коммерческом предприятии по выпуску силикатного кирпича произошла нештатная ситуация. Во время выполнения производственных работ произошла разгерметизация находящейся под давлением ёмкости с горячей водой. К глубокому сожалению, погибли двое сотрудников завода", — написал ставропольский губернатор в Instagram.