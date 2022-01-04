Большунов стал вторым в общем зачёте многодневки "Тур де ски"
Победу одержал норвежец Йоханнес Клебо, который привёз нашему спортсмену две с лишним минуты.
Фото © ТАСС/Zuma
Российский лыжник Александр Большунов стал вторым по итогам многодневки "Тур де ски", которая завершилась сегодня в Италии.
В финальном масс-старте он пришёл к финишу седьмым. Сильнейшим в гонке был норвежец Шур Рёте, вторым стал Денис Спицов. Победу в общем зачёте многодневки одержал норвежец Йоханнес Клебо, который привёз Большунову более двух минут. Отметим, что до этого Большунов дважды становился победителем "Тур де ски".
Ранее Лайф сообщал, что Наталья Непряева стала первой в истории России победительницей многодневки "Тур де ски". В решающей гонке она заняла четвёртое место, однако созданного задела хватило ей для итоговой победы.
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