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Большунов стал вторым в общем зачёте многодневки "Тур де ски"

Победу одержал норвежец Йоханнес Клебо, который привёз нашему спортсмену две с лишним минуты.

4 января, 14:58

Фото © ТАСС/Zuma

Российский лыжник Александр Большунов стал вторым по итогам многодневки "Тур де ски", которая завершилась сегодня в Италии.

В финальном масс-старте он пришёл к финишу седьмым. Сильнейшим в гонке был норвежец Шур Рёте, вторым стал Денис Спицов. Победу в общем зачёте многодневки одержал норвежец Йоханнес Клебо, который привёз Большунову более двух минут. Отметим, что до этого Большунов дважды становился победителем "Тур де ски".

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Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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