Большунов стал вторым в общем зачёте многодневки "Тур де ски"

Российский лыжник Александр Большунов стал вторым по итогам многодневки "Тур де ски", которая завершилась сегодня в Италии.

В финальном масс-старте он пришёл к финишу седьмым. Сильнейшим в гонке был норвежец Шур Рёте, вторым стал Денис Спицов. Победу в общем зачёте многодневки одержал норвежец Йоханнес Клебо, который привёз Большунову более двух минут. Отметим, что до этого Большунов дважды становился победителем "Тур де ски".