Погранстража Польши подписала договор о строительстве стены на границе с Белоруссией

Пограничная стража Польши подписала договоры с подрядчиками о строительстве стены на границе с Белоруссией, о решении возвести которую не раз объявляли власти. Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел и администрации республики Мачей Вонсик.

"Сегодня пограничная стража подписала договоры. Три крупных договора о строительстве заграждения", — уточнил Вонсик.

Заместитель главного коменданта Пограничной стражи Польши Виолета Гожковская в свою очередь добавила, что длина забора из стали составит 186 километров. Строительство будет одновременно идти на четырёх участках. При этом в стене намерены сделать 22 калитки для миграции животных.