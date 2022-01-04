Погранстража Польши подписала договор о строительстве стены на границе с Белоруссией
Длина забора из стали составит 186 километров. Строительство будет одновременно идти на четырёх участках.
Патрулирование польско-белорусской границы возле села Кодень. © ТАСС / EPA / Wojtek Jargilo
Пограничная стража Польши подписала договоры с подрядчиками о строительстве стены на границе с Белоруссией, о решении возвести которую не раз объявляли власти. Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел и администрации республики Мачей Вонсик.
"Сегодня пограничная стража подписала договоры. Три крупных договора о строительстве заграждения", — уточнил Вонсик.
Заместитель главного коменданта Пограничной стражи Польши Виолета Гожковская в свою очередь добавила, что длина забора из стали составит 186 километров. Строительство будет одновременно идти на четырёх участках. При этом в стене намерены сделать 22 калитки для миграции животных.
Напомним, что ранее Вонсик сообщил о намерении построить забор на границе с Белоруссией до середины 2022 года.
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