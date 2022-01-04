Роспотребнадзор оценил опасность "французского" штамма ковида

Новый штамм коронавируса B.1.640.2, выявленный на юге Франции, за два месяца не получил распространения, поэтому нет оснований считать, что он представляет "особый интерес". Об этом журналистам сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

Там пояснили, что геномную последовательность образца ковида B.1.640.2 загрузили в международную базу GISAI ещё 4 ноября 2021 года. Начиная с того момента и вплоть до сегодняшнего дня в общей сложности было зафиксировано около 20 заражений этой мутацией, причём в декабре случаи единичные.

"Учитывая, что за два месяца B.1.640.2 не получил никакого распространения, нет оснований считать, что он может представлять особый интерес", — говорится в сообщении.

Этот вариант коронавирусной инфекции отличается большим количеством изменений в геноме, в том числе ген S-белка. Причём некоторая часть мутаций свойственна и другим преобладающим штаммам — "омикрону" и "дельте".