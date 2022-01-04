НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Роспотребнадзор оценил опасность "французского" штамма ковида

Этот вариант инфекции отличается большим количеством изменений в геноме, в том числе ген S-белка.

4 января, 15:47

Фото © Pixabay

Новый штамм коронавируса B.1.640.2, выявленный на юге Франции, за два месяца не получил распространения, поэтому нет оснований считать, что он представляет "особый интерес". Об этом журналистам сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

Там пояснили, что геномную последовательность образца ковида B.1.640.2 загрузили в международную базу GISAI ещё 4 ноября 2021 года. Начиная с того момента и вплоть до сегодняшнего дня в общей сложности было зафиксировано около 20 заражений этой мутацией, причём в декабре случаи единичные.

Вирусолог Жемчугов объяснил причину появления нового штамма ковида на юге Франции

Вирусолог Жемчугов объяснил причину появления нового штамма ковида на юге Франции

"Учитывая, что за два месяца B.1.640.2 не получил никакого распространения, нет оснований считать, что он может представлять особый интерес", — говорится в сообщении.

Этот вариант коронавирусной инфекции отличается большим количеством изменений в геноме, в том числе ген S-белка. Причём некоторая часть мутаций свойственна и другим преобладающим штаммам — "омикрону" и "дельте".

Роспотребнадзор не выявил в РФ случаев заражения "французским" штаммом ковида

Роспотребнадзор не выявил в РФ случаев заражения "французским" штаммом ковида

Ранее Лайф писал, что ВОЗ отслеживает новый штамм коронавируса IHU с ноября. Очередной вирус-мутант выделили в марсельском институте, в честь него разновидность и назвали.

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1