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Опубликовано 4 января 2022, 18:57

Король Швеции Карл XVI Густав и королева Сильвия заразились ковидом

Король и королева Швеции Карл XVI Густав и Сильвия. © Getty Images/ Pascal Le Segretain

Король и королева Швеции Карл XVI Густав и Сильвия. © Getty Images/ Pascal Le Segretain

Чета ранее сделала три прививки от CoViD-19, благодаря чему болезнь протекает в лёгкой форме.

Король и королева Швеции Карл XVI Густав и Сильвия заразились коронавирусной инфекцией, у монаршей четы незначительные симптомы, сообщает Шведское радио со ссылкой на королевский двор.

"Король и королева, которые полностью вакцинированы тремя инъекциями, переносят заболевание в лёгкой форме и чувствуют себя хорошо, учитывая обстоятельства", — говорится в сообщении.

Президент Мозамбика Филипе Ньюси и его супруга Исаура заразились ковидом
Президент Мозамбика Филипе Ньюси и его супруга Исаура заразились ковидом

Ранее председатель Генассамблеи ООН получил положительный тест на ковид. Как уточнила его представитель, у Абдуллы Шахида диагностированы лёгкие симптомы болезни.

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Алёна Темирчиева
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