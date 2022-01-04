Король Швеции Карл XVI Густав и королева Сильвия заразились ковидом
Чета ранее сделала три прививки от CoViD-19, благодаря чему болезнь протекает в лёгкой форме.
Король и королева Швеции Карл XVI Густав и Сильвия. © Getty Images/ Pascal Le Segretain
Король и королева Швеции Карл XVI Густав и Сильвия заразились коронавирусной инфекцией, у монаршей четы незначительные симптомы, сообщает "Шведское радио" со ссылкой на королевский двор.
"Король и королева, которые полностью вакцинированы тремя инъекциями, переносят заболевание в лёгкой форме и чувствуют себя хорошо, учитывая обстоятельства", — говорится в сообщении.
Ранее председатель Генассамблеи ООН получил положительный тест на ковид. Как уточнила его представитель, у Абдуллы Шахида диагностированы лёгкие симптомы болезни.
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