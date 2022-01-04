Король Швеции Карл XVI Густав и королева Сильвия заразились ковидом

Король и королева Швеции Карл XVI Густав и Сильвия заразились коронавирусной инфекцией, у монаршей четы незначительные симптомы, сообщает "Шведское радио" со ссылкой на королевский двор.

"Король и королева, которые полностью вакцинированы тремя инъекциями, переносят заболевание в лёгкой форме и чувствуют себя хорошо, учитывая обстоятельства", — говорится в сообщении.