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КХЛ отменила ещё два матча "Автомобилиста" из-за ковида в команде

Положительные тесты сдали сразу 17 игроков клуба. До этого не состоялась их игра против "Йокерита".

4 января, 16:07

Фото © ХК "Автомобилист"

КХЛ на своём официальном сайте объявила об отмене ещё двух матчей екатеринбургского "Автомобилиста" из-за вспышки коронавируса в команде.

Так, не состоятся матчи "Автомобилиста" против "Авангарда" (запланированный на 5 января), а также рижского "Динамо" (7 января). Восьмого числа екатеринбуржцы пройдут тестирование на ковид, по итогам которого будет принято решение о проведении дальнейших встреч. Добавим, что сейчас в команде коронавирус выявлен у 17 игроков.

КХЛ объявила об отмене запланированного на 3 января матча "Йокерит" — "Автомобилист"

КХЛ объявила об отмене запланированного на 3 января матча "Йокерит" — "Автомобилист"

Ранее Лайф сообщал, что из-за вспышки коронавируса был отменён матч "Автомобилиста" против "Йокерита".

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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