КХЛ отменила ещё два матча "Автомобилиста" из-за ковида в команде

КХЛ на своём официальном сайте объявила об отмене ещё двух матчей екатеринбургского "Автомобилиста" из-за вспышки коронавируса в команде.

Так, не состоятся матчи "Автомобилиста" против "Авангарда" (запланированный на 5 января), а также рижского "Динамо" (7 января). Восьмого числа екатеринбуржцы пройдут тестирование на ковид, по итогам которого будет принято решение о проведении дальнейших встреч. Добавим, что сейчас в команде коронавирус выявлен у 17 игроков.