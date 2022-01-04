КХЛ отменила ещё два матча "Автомобилиста" из-за ковида в команде
Положительные тесты сдали сразу 17 игроков клуба. До этого не состоялась их игра против "Йокерита".
Фото © ХК "Автомобилист"
КХЛ на своём официальном сайте объявила об отмене ещё двух матчей екатеринбургского "Автомобилиста" из-за вспышки коронавируса в команде.
Так, не состоятся матчи "Автомобилиста" против "Авангарда" (запланированный на 5 января), а также рижского "Динамо" (7 января). Восьмого числа екатеринбуржцы пройдут тестирование на ковид, по итогам которого будет принято решение о проведении дальнейших встреч. Добавим, что сейчас в команде коронавирус выявлен у 17 игроков.
Ранее Лайф сообщал, что из-за вспышки коронавируса был отменён матч "Автомобилиста" против "Йокерита".
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