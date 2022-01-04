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Президент Литвы Науседа призвал снять режим ЧП на границе с Белоруссией

По его словам, в случае обострения ситуации можно ввести чрезвычайное положение снова.

4 января, 16:23
<p>Президент Литвы Гитанас Науседа. Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/photo.php?fbid=422879882543360&set=pb.100044640540080.-2207520000..&type=3" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Gitanas Nausėda</a></p>

Президент Литвы Гитанас Науседа. Фото © Facebook / Gitanas Nausėda

На фоне того что обстановка с мигрантами на границе с Белоруссией нормализовалась, стоит обсудить отмену чрезвычайного положения на этой территории. Такое заявление сделал президент Литвы Гитанас Науседа в эфире радиостанции Ziniu Radijas.

"Я думаю, что в ситуации, подобной той, что у нас есть сейчас, было бы разумно рассмотреть вопрос об отмене ЧП, потому что это действительно мощный инструмент, который мы должны использовать в определённых исключительных обстоятельствах", — сказал Гитанас, добавив, что "проблема мигрантов на данный момент уже решена".

В Германии насчитали 11 тысяч нелегальных мигрантов из Белоруссии за год

В Германии насчитали 11 тысяч нелегальных мигрантов из Белоруссии за год

По его словам, в случае обострения ситуации на границе с Белоруссией можно ввести особый режим снова.

Напомним, миграционный конфликт на белорусско-польской границе начал разворачиваться утром 8 ноября 2021 года. Тогда из Белоруссии в сторону Польши направилось несколько тысяч мигрантов. Беженцы хотели попасть в Евросоюз, но им преградили путь польские пограничники. Минобороны республики привело армию в полную боеготовность и стянуло к границе несколько тысяч солдат. С начала миграционного кризиса на польской стороне границы с Белоруссией погибло девять беженцев. Большинство мигрантов в настоящее время находятся в белорусском логистическом центре в Брузги. В начале декабря они устроили там стихийный митинг и призвали пустить их в Европу.

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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