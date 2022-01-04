Президент Литвы Науседа призвал снять режим ЧП на границе с Белоруссией
По его словам, в случае обострения ситуации можно ввести чрезвычайное положение снова.
Президент Литвы Гитанас Науседа. Фото © Facebook / Gitanas Nausėda
На фоне того что обстановка с мигрантами на границе с Белоруссией нормализовалась, стоит обсудить отмену чрезвычайного положения на этой территории. Такое заявление сделал президент Литвы Гитанас Науседа в эфире радиостанции Ziniu Radijas.
"Я думаю, что в ситуации, подобной той, что у нас есть сейчас, было бы разумно рассмотреть вопрос об отмене ЧП, потому что это действительно мощный инструмент, который мы должны использовать в определённых исключительных обстоятельствах", — сказал Гитанас, добавив, что "проблема мигрантов на данный момент уже решена".
По его словам, в случае обострения ситуации на границе с Белоруссией можно ввести особый режим снова.
Напомним, миграционный конфликт на белорусско-польской границе начал разворачиваться утром 8 ноября 2021 года. Тогда из Белоруссии в сторону Польши направилось несколько тысяч мигрантов. Беженцы хотели попасть в Евросоюз, но им преградили путь польские пограничники. Минобороны республики привело армию в полную боеготовность и стянуло к границе несколько тысяч солдат. С начала миграционного кризиса на польской стороне границы с Белоруссией погибло девять беженцев. Большинство мигрантов в настоящее время находятся в белорусском логистическом центре в Брузги. В начале декабря они устроили там стихийный митинг и призвали пустить их в Европу.
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