Президент Литвы Науседа призвал снять режим ЧП на границе с Белоруссией

На фоне того что обстановка с мигрантами на границе с Белоруссией нормализовалась, стоит обсудить отмену чрезвычайного положения на этой территории. Такое заявление сделал президент Литвы Гитанас Науседа в эфире радиостанции Ziniu Radijas.

"Я думаю, что в ситуации, подобной той, что у нас есть сейчас, было бы разумно рассмотреть вопрос об отмене ЧП, потому что это действительно мощный инструмент, который мы должны использовать в определённых исключительных обстоятельствах", — сказал Гитанас, добавив, что "проблема мигрантов на данный момент уже решена".

По его словам, в случае обострения ситуации на границе с Белоруссией можно ввести особый режим снова.