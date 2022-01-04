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Глава офиса Зеленского поговорит с коллегами из Франции и ФРГ перед их поездкой в Москву

Встреча советников с заместителем главы Администрации Президента РФ Дмитрием Козаком назначена на 6 января.

4 января, 16:28
<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/profile.php?id=100001316744918&__tn__=-UC*F" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Андрій Єрмак</a></p>

Фото © Facebook / Андрій Єрмак

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак проведёт телефонный разговор с коллегами из европейских стран "нормандского формата" — Франции и Германии, сообщила его советник по коммуникациям Дарья Заривная.

"Сегодня вечером состоится телефонный разговор Андрея Ермака с внешнеполитическим советником канцлера ФРГ Йенсем Плетнером и дипломатическим советником французского президента Эммануэлем Бонном", — передаёт её слова агентство "Интерфакс-Украина".

Отмечается, что этот разговор приурочен к запланированному визиту советников лидеров Франции и Германии в Москву для переговоров с заместителем главы Администрации Президента РФ Дмитрием Козаком. Встреча пройдёт 6 января.

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Ранее глава офиса Зеленского заявил, что надеется на переговоры в "нормандском формате" в 2022 году. В декабре прошлого года Ермак указал, что работа по вопросу ведётся, и назвал себя оптимистом.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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