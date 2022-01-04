Глава офиса Зеленского поговорит с коллегами из Франции и ФРГ перед их поездкой в Москву
Встреча советников с заместителем главы Администрации Президента РФ Дмитрием Козаком назначена на 6 января.
Фото © Facebook / Андрій Єрмак
Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак проведёт телефонный разговор с коллегами из европейских стран "нормандского формата" — Франции и Германии, сообщила его советник по коммуникациям Дарья Заривная.
"Сегодня вечером состоится телефонный разговор Андрея Ермака с внешнеполитическим советником канцлера ФРГ Йенсем Плетнером и дипломатическим советником французского президента Эммануэлем Бонном", — передаёт её слова агентство "Интерфакс-Украина".
Отмечается, что этот разговор приурочен к запланированному визиту советников лидеров Франции и Германии в Москву для переговоров с заместителем главы Администрации Президента РФ Дмитрием Козаком. Встреча пройдёт 6 января.
Ранее глава офиса Зеленского заявил, что надеется на переговоры в "нормандском формате" в 2022 году. В декабре прошлого года Ермак указал, что работа по вопросу ведётся, и назвал себя оптимистом.
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