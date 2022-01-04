Глава офиса Зеленского поговорит с коллегами из Франции и ФРГ перед их поездкой в Москву

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак проведёт телефонный разговор с коллегами из европейских стран "нормандского формата" — Франции и Германии, сообщила его советник по коммуникациям Дарья Заривная.

"Сегодня вечером состоится телефонный разговор Андрея Ермака с внешнеполитическим советником канцлера ФРГ Йенсем Плетнером и дипломатическим советником французского президента Эммануэлем Бонном", — передаёт её слова агентство "Интерфакс-Украина".

Отмечается, что этот разговор приурочен к запланированному визиту советников лидеров Франции и Германии в Москву для переговоров с заместителем главы Администрации Президента РФ Дмитрием Козаком. Встреча пройдёт 6 января.