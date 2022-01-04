Россияне сообщают о сбое в работе Telegram

Пользователи Telegram ("Телеграма") жалуются на сбои в работе мессенджера в России. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector, который отслеживает неполадки в популярных интернет-ресурсах по всему миру.

По состоянию на 19:20 мск было зафиксировано 486 отчётов о сбоях в "Телеграме". Большинство пользователей (50%) жаловались на неполадки в работе приложения, 36% — на проблемы с подключением к серверу, 14% — с отправкой сообщений. Наиболее активно о неполадках сообщали жители Москвы и Санкт-Петербурга. О неполадках сообщали также пользователи на Украине.