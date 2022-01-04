Россияне сообщают о сбое в работе Telegram
Большинство юзеров указывают на проблемы с приложением.
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Пользователи Telegram ("Телеграма") жалуются на сбои в работе мессенджера в России. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector, который отслеживает неполадки в популярных интернет-ресурсах по всему миру.
По состоянию на 19:20 мск было зафиксировано 486 отчётов о сбоях в "Телеграме". Большинство пользователей (50%) жаловались на неполадки в работе приложения, 36% — на проблемы с подключением к серверу, 14% — с отправкой сообщений. Наиболее активно о неполадках сообщали жители Москвы и Санкт-Петербурга. О неполадках сообщали также пользователи на Украине.
Предыдущий сбой в работе мессенджера Telegram был зафиксирован 27 декабря 2021 года. Тогда наибольшие проблемы испытывали пользователи из России (в основном москвичи и петербуржцы), а также с Украины и из Молдавии.
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