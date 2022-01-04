Актёр из шоу "Комикснутые парни" Роберт Брюс найден мёртвым на складе

Американский актёр Роберт Брюс, известный по культовому реалити-шоу Кевина Смита "Комикснутые парни" (Comic Book Men), был найден мёртвым на складе. Ему было 62 года.

Как сообщает местное агентство NJ.com, тело артиста было найдено в пятницу вечером на складе в штате Нью-Джерси, где жил Брюс. Отмечается, что актёр также использовал помещение как офис. В полиции отметили, что криминальной составляющей в произошедшем не обнаружено. Тем не менее расследование продолжается.

Издание Deadline уточняет, что Брюс в последний раз выходил на связь ближе к концу декабря и обеспокоенным родственникам пришлось обратиться в полицию.

Шоу Comic Book Men выходило на AMC с 2012 по 2018 год, большая часть действия происходит в магазине "Тайная берлога Джея и Молчаливого Боба". Брюс сыграл в более чем 30 сериях, а также был продюсером и консультантом на шоу как специалист в сфере комиксов.