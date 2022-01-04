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Опубликовано видео смертоносного фейерверка в Кущёвском районе Краснодарского края, которым убило сотрудника ДПС. Трагический инцидент произошёл 1 января около полуночи, полицейского живым доставили в больницу с травмой головы, но врачи оказались бессильны его спасти.

На кадрах видно яркую вспышку, а затем слышно истошный крик второго правоохранителя "Юра упал!". Сразу после взрыва сотрудник ДПС упал и потерял сознание, у него диагностировали открытую черепно-мозговую травму. Из комы Юрий так и не вышел.