Правительство Казахстана объявило о снижении цены на газ на фоне протестов

Правительственная комиссия Казахстана, прибывшая в Мангистаускую область, приняла решение снизить стоимость сжиженного газа до 50 тенге (0,11 доллара) за литр. Такое заявление было сделано после встречи с инициативной группой активистов в Актау, выступающих против повышения цен на топливо, сообщили в пресс-службе правительства.

"На встрече озвучены решения, принятые в ходе переговоров с инициативной группой города Актау, а именно — о снижении стоимости сжиженного газа и об установлении цены в 50 тенге за литр в Мангистауской области в рамках социальной ответственности АО НК "Қазмунайгаз", — говорится в сообщении.