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Правительство Казахстана объявило о снижении цены на газ на фоне протестов

На встрече с активистами в Мангистауской области власти обсуждают возможность урегулирования ситуации, в том числе сохранения общественной безопасности.

4 января, 13:15
<p>Фото © <a href="https://primeminister.kz/ru/news/a-mamin-po-porucheniyu-glavy-gosudarstva-k-k-tokaeva-pravitelstvo-primet-mery-po-situacii-v-g-zhanaozen-30265" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Сайт премьер-министра Республики Казахстан</a></p>

Фото © Сайт премьер-министра Республики Казахстан

Правительственная комиссия Казахстана, прибывшая в Мангистаускую область, приняла решение снизить стоимость сжиженного газа до 50 тенге (0,11 доллара) за литр. Такое заявление было сделано после встречи с инициативной группой активистов в Актау, выступающих против повышения цен на топливо, сообщили в пресс-службе правительства.

"На встрече озвучены решения, принятые в ходе переговоров с инициативной группой города Актау, а именно — о снижении стоимости сжиженного газа и об установлении цены в 50 тенге за литр в Мангистауской области в рамках социальной ответственности АО НК "Қазмунайгаз", — говорится в сообщении.

Президент Казахстана Токаев призвал к диалогу протестующих из-за повышения цен на газ

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Ранее Лайф сообщал, что жители двух городов Казахстана вышли на митинги с требованием снизить цены на газ. Власти отреагировали на эту ситуацию и пообещали разобраться в причинах роста стоимости топлива.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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