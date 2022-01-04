В США суд отклонил иск "младенца" с обложки группы Nirvana
Его команда юристов теперь должна успеть подать повторную жалобу до 13 января. В противном случае такой возможности больше не предоставится.
Спенсен Элден. Фото © Nirvana.fandom.com
Окружной суд США в Центральной Калифорнии отклонил иск мужчины, запечатлённого на обложке культового альбома группы Nirvana Nevermind в младенческом возрасте и потребовавшего с неё стереть его гениталии. Однако было разрешено внести изменения в документ, пишет издание Spin.
Теперь команда Элдена должна успеть подать второй иск до 13 января, который "удовлетворит ходатайство ответчиков и предоставит истцу последнюю возможность внести поправки в свою жалобу". В противном случае такой возможности у юристов "младенца с обложки" больше не будет. Но если они уложатся в срок, то у музыкантов будет время до 27 января для ответа на повторно поданный иск.
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Напомним, в августе 2021-го Спенсер Элден подал в суд на группу Nirvana за детскую порнографию. Он заверял, что навсегда потерял способность зарабатывать, и потребовал не менее 150 тысяч долларов компенсации от каждого фигуранта иска, включая оставшихся в живых участников группы Дэйва Грола и Криста Новоселича, управляющую имуществом Курта Кобейна Кортни Лав, фотографа, художественного руководителя и ряд звукозаписывающих компаний. Позднее он потребовал стереть гениталии с культового альбома Nirvana.
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