В США суд отклонил иск "младенца" с обложки группы Nirvana

Окружной суд США в Центральной Калифорнии отклонил иск мужчины, запечатлённого на обложке культового альбома группы Nirvana Nevermind в младенческом возрасте и потребовавшего с неё стереть его гениталии. Однако было разрешено внести изменения в документ, пишет издание Spin.

Теперь команда Элдена должна успеть подать второй иск до 13 января, который "удовлетворит ходатайство ответчиков и предоставит истцу последнюю возможность внести поправки в свою жалобу". В противном случае такой возможности у юристов "младенца с обложки" больше не будет. Но если они уложатся в срок, то у музыкантов будет время до 27 января для ответа на повторно поданный иск.