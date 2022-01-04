На помощь терпящему бедствие в Охотском море судну "Григорий Ловцов" вылетел вертолёт

На помощь терпящему бедствие экипажу судна "Григорий Ловцов" вылетел вертолёт © МЧС России

Для спасения экипажа грузового судна "Григорий Ловцов", которое подало сигнал бедствия из-за угрозы повреждения корпуса льдами в акватории Охотского моря, в район Шантарских островов вылетел вертолёт Ми-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России.

"В 15:59 (мск) 4 января 2022 года из Хабаровска в район Тугуро-Чумиканского района Хабаровского края вылетел вертолёт. На его борту находятся спасатели поисково-спасательного отряда ГУ МЧС России по Хабаровскому краю с необходимым снаряжением и оборудованием", — говорится в сообщении МЧС России.