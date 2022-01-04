На круизном лайнере в Италии выявлено почти 150 случаев заражения ковидом

На круизном лайнере MSC Grandiosa в Италии зафиксировали вспышку заболевания коронавирусной инфекцией, выявлено около 150 случаев заражения. Об этом сообщает агентство Ansa.

Вспышку выявили утром 3 января, когда судно прибыло в порт Генуи из Марселя. Сейчас пассажиры, основная часть которых — итальянцы, в своих каютах ожидают прибытия медиков. Их доставят домой на специальных автобусах, а иностранцев разместят в медучреждении в Генуе. Судно делало остановку в Марселе, чтобы принять на борт очередных путешественников. Также его пассажиры побывали в Риме, Палермо, на Мальте и в Барселоне.

Согласно правилам, пассажиры лайнера должны перед посадкой и во время плавания сдавать тесты на ковид. В ходе путешествия предписано соблюдать меры социальной дистанции, а экскурсии вне судна — проводить только в группах. Теперь же компании MSC нужно будет объяснить появление вируса на борту. Будет подниматься вопрос о достоверности тестов на ковид.