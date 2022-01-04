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Взрывы и едкий дым: В Алма-Ате силовики применили светошумовые гранаты против митингующих

Участники акции протеста громят полицейские автомобили, избили одного сотрудника правоохранительных органов.

4 января, 19:12

В Алма-Ате силовики применили светошумовые гранаты против митингующих. Видео © Соцсети

В городе Алма-Ате на юге Казахстана начались столкновения силовиков с митингующими. Полиция применила спецсредства, чтобы разогнать участников акции протеста на площади Республики, сообщает "Sputnik Казахстан".

По оценке агентства, там около тысячи протестующих. Толпа избила одного сотрудника полиции, люди громят машины полицейских. Здание городского акимата оцеплено большим количеством полицейских, сотрудниками СОБР и спецназа. Центральная площадь окутана дымом.

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Лайф сообщал, что изначально жители двух городов Казахстана вышли на митинги с требованием снизить цены на газ. Власти отреагировали на эту ситуацию и пообещали разобраться в причинах роста стоимости топлива. Сегодня к акциям протеста присоединились и в других населённых пунктах, в том числе в столице и в Алма-Ате. Стычки с силовиками уже происходили и в других городах.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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