Лайф сообщал, что изначально жители двух городов Казахстана вышли на митинги с требованием снизить цены на газ. Власти отреагировали на эту ситуацию и пообещали разобраться в причинах роста стоимости топлива. Сегодня к акциям протеста присоединились и в других населённых пунктах, в том числе в столице и в Алма-Ате. Стычки с силовиками уже происходили и в других городах.