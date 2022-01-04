Глава МИД Украины обсудил с коллегами из Чехии и Британии шаги по сдерживанию России
Глава Киевской дипломатии указал на движение к реализации "комплексного пакета мер, включающего политический, экономический аспекты, а также вопросы безопасности".
Дмитрий Кулеба. Фото © Facebook / Міністерство закордонних справ України / MFA of Ukraine
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба провёл телефонные переговоры с британской коллегой Элизабет Трасс и главой МИД Чехии Яном Липовским, с которыми обсудил координацию позиций по вопросу "сдерживания" России. Об этом сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства Незалежной.
"Главы украинской и британской дипломатий скоординировали позиции Украины и Великобритании на фоне агрессивных действий РФ и дипломатических переговоров, которые пройдут в различных форматах в ближайшие недели по линии НАТО, ОБСЕ и ЕС", — заявили в МИД Украины.
Там отметили, что в ходе беседы Трасс заверила коллегу "в непоколебимой поддержке Украины" и подчеркнула преданность принципу "никаких решений по Украине без Украины". Кулеба в свою очередь отметил, что стороны движутся к реализации предложенного Киевом в ноябре "комплексного пакета мер сдерживания России, включающего политический, экономический аспекты, а также вопросы безопасности". Министры также обсудили подготовку саммита НАТО в Мадриде в июне.
С главой чешской дипломатии Кулеба договорился об общих шагах по "сдерживанию России от дальнейшей агрессии". Стороны согласовали позиции Киева и Праги накануне ряда дипломатических контактов между США, НАТО, ОБСЕ и Россией. Они договорились о совместном визите на Украину министров иностранных дел Австрии, Чехии и Словакии в феврале этого года, а также обсудили развитие "Крымской платформы".
Ранее Кулеба заявил о важной для переговоров "нормандского формата" черте президента РФ Владимира Путина.
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