Глава МИД Украины обсудил с коллегами из Чехии и Британии шаги по сдерживанию России

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба провёл телефонные переговоры с британской коллегой Элизабет Трасс и главой МИД Чехии Яном Липовским, с которыми обсудил координацию позиций по вопросу "сдерживания" России. Об этом сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства Незалежной.

"Главы украинской и британской дипломатий скоординировали позиции Украины и Великобритании на фоне агрессивных действий РФ и дипломатических переговоров, которые пройдут в различных форматах в ближайшие недели по линии НАТО, ОБСЕ и ЕС", — заявили в МИД Украины.

Там отметили, что в ходе беседы Трасс заверила коллегу "в непоколебимой поддержке Украины" и подчеркнула преданность принципу "никаких решений по Украине без Украины". Кулеба в свою очередь отметил, что стороны движутся к реализации предложенного Киевом в ноябре "комплексного пакета мер сдерживания России, включающего политический, экономический аспекты, а также вопросы безопасности". Министры также обсудили подготовку саммита НАТО в Мадриде в июне.