НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Глава МИД Украины обсудил с коллегами из Чехии и Британии шаги по сдерживанию России

Глава Киевской дипломатии указал на движение к реализации "комплексного пакета мер, включающего политический, экономический аспекты, а также вопросы безопасности".

4 января, 18:51

Дмитрий Кулеба. Фото © Facebook / Міністерство закордонних справ України / MFA of Ukraine

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба провёл телефонные переговоры с британской коллегой Элизабет Трасс и главой МИД Чехии Яном Липовским, с которыми обсудил координацию позиций по вопросу "сдерживания" России. Об этом сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства Незалежной.

"Главы украинской и британской дипломатий скоординировали позиции Украины и Великобритании на фоне агрессивных действий РФ и дипломатических переговоров, которые пройдут в различных форматах в ближайшие недели по линии НАТО, ОБСЕ и ЕС", — заявили в МИД Украины.

Там отметили, что в ходе беседы Трасс заверила коллегу "в непоколебимой поддержке Украины" и подчеркнула преданность принципу "никаких решений по Украине без Украины". Кулеба в свою очередь отметил, что стороны движутся к реализации предложенного Киевом в ноябре "комплексного пакета мер сдерживания России, включающего политический, экономический аспекты, а также вопросы безопасности". Министры также обсудили подготовку саммита НАТО в Мадриде в июне.

С главой чешской дипломатии Кулеба договорился об общих шагах по "сдерживанию России от дальнейшей агрессии". Стороны согласовали позиции Киева и Праги накануне ряда дипломатических контактов между США, НАТО, ОБСЕ и Россией. Они договорились о совместном визите на Украину министров иностранных дел Австрии, Чехии и Словакии в феврале этого года, а также обсудили развитие "Крымской платформы".

Глава офиса Зеленского поговорит с коллегами из Франции и ФРГ перед их поездкой в Москву

Глава офиса Зеленского поговорит с коллегами из Франции и ФРГ перед их поездкой в Москву

Ранее Кулеба заявил о важной для переговоров "нормандского формата" черте президента РФ Владимира Путина.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1