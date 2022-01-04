Пушков назвал вступление Украины в НАТО угрозой безопасности США

Присоединение Украины к НАТО противоречит интересам Соединённых Штатов. Об этом написал российский сенатор Алексей Пушков в своём Telegram-канале.

Пушков прокомментировал заявление американского политолога Катрины ванден Хойвел о том, что возможное вступление Украины в альянс приведёт к "глубоким историческим разногласиям внутри Украины и усилит озабоченность России", а также "нанесёт ущерб безопасности США". По мнению российского сенатора, в такой ситуации Штаты "могут оказаться втянуты в военный конфликт с Россией".

"Беда в том, что Катрина, с которой мы знакомы ещё с середины 1990-х годов, представляет очень узкий и практически исчезающий сегмент американской политической элиты, который ещё мыслит национальными интересами Америки, в то время как 99,9% правящего класса США мыслят исключительно в категориях американской глобальной гегемонии", — написал Пушков.