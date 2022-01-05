В Алма-Ате ввели комендантский час и закрыли город

В городе Алма-Ате на юге Казахстана из-за массовых митингов решено ввести комендантский час в ночное время — с 23:00 до 07:00. Как следует из указа президента республики Касыма-Жомарта Токаева, там вводится ограничение на въезд и выезд из города, на свободу передвижения, в том числе на автомобилях. Создаётся комендатура во главе с местным начальником полиции.