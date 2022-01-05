В Алма-Ате ввели комендантский час и закрыли город
Также режим жёстких ограничений будет действовать в Мангистауской области, откуда и начались протесты.
Фото © ТАСС \ Иса Тяженбаев
В городе Алма-Ате на юге Казахстана из-за массовых митингов решено ввести комендантский час в ночное время — с 23:00 до 07:00. Как следует из указа президента республики Касыма-Жомарта Токаева, там вводится ограничение на въезд и выезд из города, на свободу передвижения, в том числе на автомобилях. Создаётся комендатура во главе с местным начальником полиции.
Комендантский час также вводится в Мангистауской области, откуда начались массовые протесты. Массовые мероприятия там запрещены так же, как и в Алма-Ате. Временно изымается оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества, приостанавливается их продажа.
Лайф сообщал, что изначально жители двух городов Казахстана вышли на митинги с требованием снизить цены на газ. Власти отреагировали на эту ситуацию и пообещали разобраться в причинах роста стоимости топлива. Сегодня к акциям протеста присоединились и в других населённых пунктах, в том числе в столице и в Алма-Ате. Стычки с силовиками уже происходили и в других городах. Президент Казахстана выступил с заявлением, в котором заверил, что власть в стране не падёт. После этого в Алма-Ате и Мангистауской области был введён режим ЧС, а также комендантский час в ночное время.
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