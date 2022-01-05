Свечников принёс "Виннипегу" победу над "Аризоной" в НХЛ
25-летний российский нападающий установил личный бомбардирский рекорд.
Фото © NHL.com
"Виннипег Джетс" на выезде одолел команду "Аризона Койотс" в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей.
Лучшим игроком встречи был признан российский нападающий "Виннипега" Евгений Свечников. На 18-й минуте первого периода он поразил ворота соперников, выведя свою команду вперёд.
Отметим, что 25-летний форвард установил личный бомбардирский рекорд в НХЛ. В 29 матчах нынешнего сезона он набрал уже девять очков (три шайбы и шесть результативных передач).
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