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Свечников принёс "Виннипегу" победу над "Аризоной" в НХЛ

25-летний российский нападающий установил личный бомбардирский рекорд.

5 января, 08:13
<p>Фото © NHL.com</p>

Фото © NHL.com

"Виннипег Джетс" на выезде одолел команду "Аризона Койотс" в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей.

Лучшим игроком встречи был признан российский нападающий "Виннипега" Евгений Свечников. На 18-й минуте первого периода он поразил ворота соперников, выведя свою команду вперёд.

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Отметим, что 25-летний форвард установил личный бомбардирский рекорд в НХЛ. В 29 матчах нынешнего сезона он набрал уже девять очков (три шайбы и шесть результативных передач).

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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