Предыдущей жертвой одного из убийц девочки в Костроме был несовершеннолетний мальчик

35-летний мужчина, которого задержали в Костроме за убийство пятилетней девочки, был в 2017 году приговорён к четырём годам лишения свободы за половое сношение с мальчиком, не достигшим 16-летнего возраста, сообщает "МВД Медиа".

Мужчина вышел на свободу в марте 2021 года, за ним был установлен административный надзор. Сотрудники полиции и уголовного розыска регулярно посещали его по месту жительства, проверяли соблюдение ограничений. В сентябре подозреваемый нарушил запрет на выезд за пределы города, за что его привлекли к административной ответственности. В данный момент оба подозреваемых находятся в изоляторе временного содержания.