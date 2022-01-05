Предыдущей жертвой одного из убийц девочки в Костроме был несовершеннолетний мальчик
Мужчина попал в колонию за растление подростка и вышел на свободу в марте 2021 года.
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35-летний мужчина, которого задержали в Костроме за убийство пятилетней девочки, был в 2017 году приговорён к четырём годам лишения свободы за половое сношение с мальчиком, не достигшим 16-летнего возраста, сообщает "МВД Медиа".
Мужчина вышел на свободу в марте 2021 года, за ним был установлен административный надзор. Сотрудники полиции и уголовного розыска регулярно посещали его по месту жительства, проверяли соблюдение ограничений. В сентябре подозреваемый нарушил запрет на выезд за пределы города, за что его привлекли к административной ответственности. В данный момент оба подозреваемых находятся в изоляторе временного содержания.
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Напомним, 4 января девочка вышла на улицу Северной Правды на прогулку. Оттуда её забрали злоумышленники. Сразу были развёрнуты поиски, в них принимали участие следователи СК, полицейские, добровольцы отряда "Лиза алерт". Вскоре вышли на двоих мужчин, которые сразу признались в убийстве ребёнка. Тело девочки было обнаружено в комнате общежития неподалёку. Глава СК России Александр Бастрыкин потребовал представить доклад о ходе расследования уголовного дела.
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