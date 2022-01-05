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В Костроме двое мужчин похитили и убили пятилетнюю девочку

Ребёнок накануне вышел на прогулку и пропал. Были развёрнуты поиски, и на преступников быстро вышли.

4 января, 21:55

Фото © Shutterstock

В Костроме задержаны двое подозреваемых в убийстве пятилетней девочки. Их взяли по горячим следам после пропажи ребёнка. Об этом сообщили в региональном управлении СК РФ.

"По данным следствия, 4 января 2022 года девочка вышла на улицу Северной Правды города Костромы на прогулку, откуда её спустя непродолжительное время забрали двое мужчин и скрылись в неизвестном направлении", — рассказали в ведомстве.

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Сразу были развёрнуты поиски, в них принимали участие следователи СК, полицейские, добровольцы отряда "Лиза алерт". Вскоре вышли на двух мужчин, которые сразу признались в убийстве ребёнка. Тело девочки было обнаружено в комнате одного из общежитий Костромы. Возбуждено уголовное дело по статье Уголовного кодекса РФ "Убийство малолетнего".

Ранее Лайф рассказывал, что в Канске нашли убитой семью из четырёх человек: 35-летнюю женщину, её бывшего мужа и двоих детей — 7 и 11 лет. Следствие отрабатывает несколько версий, но одна из основных — убийство из ревности. Известно, что женщина не раз жаловалась соседям на агрессию экс-супруга.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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