В Костроме двое мужчин похитили и убили пятилетнюю девочку

В Костроме задержаны двое подозреваемых в убийстве пятилетней девочки. Их взяли по горячим следам после пропажи ребёнка. Об этом сообщили в региональном управлении СК РФ.

"По данным следствия, 4 января 2022 года девочка вышла на улицу Северной Правды города Костромы на прогулку, откуда её спустя непродолжительное время забрали двое мужчин и скрылись в неизвестном направлении", — рассказали в ведомстве.

Сразу были развёрнуты поиски, в них принимали участие следователи СК, полицейские, добровольцы отряда "Лиза алерт". Вскоре вышли на двух мужчин, которые сразу признались в убийстве ребёнка. Тело девочки было обнаружено в комнате одного из общежитий Костромы. Возбуждено уголовное дело по статье Уголовного кодекса РФ "Убийство малолетнего".