Что можно и чего нельзя делать в Федулов день Какие праздники отмечают 5 января и почему в день поста нельзя наказывать детей и делать операции. 4 января, 21:40 Фото © ТАСС / Михаил Терещенко

Международный разгрузочный день

Несмотря на то что в России в последние годы новогодние праздники длятся больше недели и закончатся лишь 9 января, население большинства стран уже активно скидывает с себя новогоднюю мишуру. И это касается не только дома, но и собственного тела. Цифры на весах после съеденных тазиков салатов, различных вариаций горячих блюд и алкогольных напитков, самым безобидным из которых можно назвать шампанское, могут привести в шок даже тех, кто привык постоянно следить за фигурой. Нет-нет, а пара лишних килограммов прибавится. Неслучайно 5 января в мире стали праздновать Международный разгрузочный день.

Появившуюся в сообществе одного из российских порталов для здорового питания в 2018 году традицию ограничивать себя в еде подхватили по всему миру. Тем более что сторонниками модного интервального голодания сегодня в мире являются миллионы людей.

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Диетологи советуют в этот день отказаться от жирной и калорийной пищи, убрать из рациона сладкую газировку и соки, а также до максимума сократить углеводы. При этом, подвергая себя "разгрузке", стоит помнить и о правилах здорового питания: пища должна быть сбалансированной, содержать достаточное количество полезных жиров, белков, углеводов и других нутриентов. Не стоит в этот день ограничивать себя и в воде. Жидкость поможет вывести из организма токсины, особенно если не злоупотреблять продуктами, которые задерживают её, — солью, различными соусами и специями.

5 января может стать неплохим днём и для начала постоянного интервального голодания, когда принимать пищу можно лишь в определённые часы, а большую часть времени нужно подвергать организм голоду. Такими приёмами пользуются голливудские звёзды, чтобы держать себя в форме. Так, звезда сериала "Друзья" Дженнифер Энистон, возраст которой перевалил за пятый десяток, не раз признавалась, что не завтракает. Утром в её рацион входят лишь напитки и соки. Знаменитого интервального голодания, по признанию самого актёра, придерживается и Хью Джекман. Его окно для приёма пищи насчитывает лишь восемь часов. Остальные 16 "человек-росомаха" голодает, что позволяет ему оставаться в прекрасной форме в 53 года.

Православные традиции 5 января

Фото © ТАСС / Сергей Савостьянов

Беспокоиться о фигуре после праздников точно не придётся православным верующим, которые в эти дни соблюдают Филиппов пост. Несмотря на то что на 5 января выпадает предпоследний день поста, послаблений в еде он не сулит. По средам принято придаваться сухоядению, то есть употреблять в пищу продукты только растительного происхождения, которые к тому же не подвергались термической обработке. Идеальными в этот день станут овощные салаты с добавлением сухофруктов, орехов или маслин.

Федулов день

Мученики Леонтий, Ипатий и Феодул. © Православие в Татарстане

Помимо соблюдения рождественского поста православная церковь предписывает и почитание ряда святых. 5 января считается днём памяти десяти святых мучеников Критских. Саторнин, Евпор, Геласий, Евникиан, Зотик, Помпий, Агафопус, Василид, Еварест и Феодул, в честь которого этот день в народе зовут Федуловым, приняли смерть за Христа в III веке при императоре Деции.

По преданию, критский правитель Деций, назначенный на правление его тёзкой римским императором Децием, приказал собрать последователей Христа по всему острову. Христианских проповедников привели из разных городов Крита. Всех десятерых подвергали жестоким пыткам на протяжении 30 дней, однако это не сломило их веры в Бога. Тогда Деций изобрёл новую пытку — предложил христианам принести жертву местным богам. Одним из них был критский бог Дий, который, по легенде, предавался любовным утехам не только с женщинами, но и с мужчинами. Именно ему, как предполагалось, должны были совершить приношение десять христианских мучеников. Отказавшись, они были усечены мечом.

Феодул прославился тем, что по дороге на казнь разрешил спор, возникший между "братьями" по вере. Они посчитали, что "божественного венца" удостоится тот, кто первым примет смерть. Но Феодул заявил, что первым станет последний, тот, кто не устрашится принять смерть при виде казни своих соратников.

Нифонт Кипрский

Преподобный Нифонт, епископ Кипрский. © Православие в Татарстане

Ещё один святой, с которым тесно связаны народные обычаи и традиции этого дня, — Нифонт Кипрский. Живший в IV веке, он получил блестящее образование в Константинополе. Будучи прилежным ребёнком, в юности Нифонт начал вести настолько разгульный образ жизни, что каждый раз поражался своему облику. Будучи уверенным в том, что спасения ему не ждать, Нифонт каждый раз всё глубже и глубже придавался греху до тех пор, пока однажды не повстречал друга, сказавшего ему, что его лицо "стало чёрное как у эфиопа".

Испугавшись за свою душу, он стал молиться и делал это до тех пор, пока лик на иконе Божией Матери не просветлел и она ему не улыбнулась. С тех пор Нифонт стал вести праведный образ жизни, ежедневно предаваясь молитвам, пока полностью не исцелился от своего недуга. Впоследствии он принял иноческий постриг.

Однако известен Нифонт стал благодаря своей борьбе с бесами. Считается, что за время его праведной жизни они не раз нападали на святого. Со временем он получил дар ограждать людей от происков лукавых духов, а также видеть исход душ.

Приметы Федулова дня

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Народные обычаи 5 января тесно связаны с двумя этими святыми. В такой день ставили свечи святому Нифонту для защиты дома от злых духов.

Защитить дом и домашний скот от нечисти помогали и испечённые в этот день печенья. Угощения в форме коровок, овечек или курочек сразу накрывали полотенцем. Считалось, что так злые духи не смогут их облизнуть и навести порчу. Сам же скот защищали от нечисти с помощью постных лепёшек. Их разламывали на части и скармливали животным.

А по Федулу предсказывали погоду и виды на урожай. Если "на Федула ветер подул", то и урожай в этом году будет хорошим. Погода в этот день говорила о том, каким будет ноябрь. Мороз и солнце предвещали сухую осень, а слякоть сулила дождливый и промозглый ноябрь.

До сих пор 5 января считается не самой удачной датой для операций. Эта примета связана с народными поверьем о том, что на Федула нужно избегать порезов. Раны, полученные в этот день, могли не заживать долгое время.

В этот день категорически запрещалось рассказывать о своих мечтах и планах на будущее. Федул мог и их "сдуть" ветром.

Наказание детей в этот день сулило потерю любви к чадам со стороны окружающих. Видимо, именно поэтому на другом конце света малыши в этот день получают внимания больше обычного.

Кавалькада царей-волхвов в Испании

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Самый знаменитый праздник Южной Европы отмечается в этот день в Испании. Сотни тысяч детей ждут его не меньше, чем пришествия Санта-Клауса на Рождество. 5 января по разным городам проедут цари-волхвы — Мельхиор, Гаспар и Бальтазар. Именно они приносят детям праздничные подарки. По крайней мере, таковой была многовековая испанская традиция до появления легенды о Санта-Клаусе. В наши дни подарки малышам приносят все эти волшебники.

Для получения подарков в эту ночь детям накануне нужно выставить на порог чистую обувь. Именно в ней утром должны оказаться подарки. Причём награда волхвов будет разной, в зависимости от того, насколько хорошо себя вёл ребёнок в минувшем году. В старину малышам-плохишам насыпали в ботинки уголь. Со временем его заменили на тростниковый сахар.

В отличие от православной традиции, где Богоявление связано прежде всего с Крещением, в католицизме более важными считаются события, последовавшие после Рождества. Одно из главных — приношение даров Иисусу. Накануне Богоявления, которое отмечается католиками 6 января, три библейских царя-волхва (исп. — Reyes Magos) проезжают кавалькадой по главным улицам, вдоль которых выстраиваются семьи с детьми. В качестве угощения Мельхиор, Гаспар и Бальтазар разбрасывают конфеты.

Считается, что каждый из них не только представляет один из концов света, но и символизирует три стадии духовного роста человека. Так, Мельхиора изображают седым старцем. Принёсший Христу золото, он представляет Европу. Рыжеволосый юноша Гаспар, принёсший в дар ладан, представляет Азию. А самый любимый многими детьми и взрослыми в Испании — чернокожий волшебник средних лет Бальтазар — представляет Африку. Его даром Иисусу считается мирра.

Авторы Иванов Алексей